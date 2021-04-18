УЕФА может отдать Санкт-Петербургу дополнительные игры чемпионата Европы

Санкт-Петербург, 18 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может перенести четыре игры чемпионата Европы в Санкт-Петербург. Изначально матчи планировалось провести в Дублине.

По информации Daily Mail, власти Бильбао, Дублина и Мюнхена до сих пор не подали подтверждение о допуске зрителей на трибуны. В связи с этим на следующем заседании УЕФА будет принято решение, какой стране передать право на проведение этих матчей. Исполком УЕФА состоится уже 19 апреля.

Ранее оргкомитет российского Евро принял решение, согласно которому стадион в Санкт-Петербурге на матчах можно будет заполнять на 50%. Игры чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Северной столице состоятся игры Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также один из матчей 1/4 финала 2 июля.

Недавно руководство УЕФА сообщило, что намерено частично отменить правило выездных голов в плей-офф в еврокубковых турнирах со следующего сезона. В соответствии с изменениями, голы на выезде станут учитываться исключительно в основное время матчей еврокубков.