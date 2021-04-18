Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 13:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Шоу-бизнес
Дочь Трофима философски ответила о хейте на детском «Голосе»
13:51
Происшествия
Группа рязанских сапсерферов оказалась в воде из-за сильного ветра
13:49
Армия
Московские призывники начнут прибывать в части ЗВО с 20 апреля
13:49
Общество
«Давление демократии»: Блогер из Казахстана рассказала о жизни в Эстонии
13:46
Политика
Папа римский обеспокоен напряженной обстановкой в Донбассе
13:42
Армия
В США восхитились новейшим российским скоростным стелс-корветом «Меркурий»
13:40
Экономика
В Китае взлетел спрос на жесткие диски из-за новой криптовалюты
13:35
Технологии
Украинский политолог раскрыл, как российские РД-180 заманили США в «ловушку»
13:35
Происшествия
Житель Нижнего Тагила выжил после падения с крыши девятиэтажки
13:34
Общество
Власти Крыма усилили санитарный контроль за прибывающими из-за границы
13:33
Происшествия
Пассажирский самолет из Бурятии совершил экстренную посадку в Новосибирске
13:32
Армия
МИД Сирии осудил наращивание войск США и НАТО у границ России
13:30
Происшествия
Возбуждено дело после гибели пятерых подростков в ДТП под Ростовом
13:30
Общество
В Мордовии преобразился обшитый металлопрофилем памятник
13:30
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова рассказала о картофельных очистках, спасших жизни ее бабушки и мамы
13:29
Происшествия
Лыжник разбился о дерево во время марафона на Камчатке
13:28
Общество
Сергей Михеев о России, ее политике, истории и настоящем. Николай Стариков. ФАН-ТВ
13:26
Политика
Представители ФСБ раскрыли подробности планировавшегося переворота в Белоруссии
13:23
Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад об аварии с пятью погибшими подростками в Новочеркасске
13:21
Экономика
В Чехии оценили вероятность участия Росатома в тендере на достройку АЭС «Дукованы»
Все новости
Глава МИД Чехии намерен обсудить «дело Врбетице» внутри Евросоюза
facebook.com  /  Jan Hamáček
Политика

Глава МИД Чехии намерен обсудить «дело Врбетице» внутри Евросоюза

Министры иностранных дел государств Евросоюза будут обсуждать «дело Врбетице». Об этом заявил руководитель МИД Чехии Ян Гамачек.

Прага, 18 апреля. Министры иностранных дел государств Евросоюза будут обсуждать «дело Врбетице». Об этом заявил руководитель МИД Чехии Ян Гамачек.

По словам дипломата, он уже сообщил послам при Евросоюзе и НАТО, чтобы те проинформировали ведомства о рассмотрении «дела Врбетице».

«В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС», — написал министр в социальной сети.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что руководство страны пытается возложить ответственность на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву боеприпасов на военном складе во Врбетице в 2014 году.

Как стало известно ранее, чешское внешнеполитическое ведомство проинформировало о высылке 18 дипломатов РФ.

россия евросоюз чехия врбетице
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Новости партнеров
Все новости / Политика / Глава МИД Чехии намерен обсудить «дело Врбетице» внутри Евросоюза
Рейтинг@Mail.ru