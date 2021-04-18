Глава МИД Чехии намерен обсудить «дело Врбетице» внутри Евросоюза

Прага, 18 апреля. Министры иностранных дел государств Евросоюза будут обсуждать «дело Врбетице». Об этом заявил руководитель МИД Чехии Ян Гамачек.

По словам дипломата, он уже сообщил послам при Евросоюзе и НАТО, чтобы те проинформировали ведомства о рассмотрении «дела Врбетице».

«В понедельник буду об этом говорить и на заседании глав МИД ЕС», — написал министр в социальной сети.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявлял, что руководство страны пытается возложить ответственность на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву боеприпасов на военном складе во Врбетице в 2014 году.

Как стало известно ранее, чешское внешнеполитическое ведомство проинформировало о высылке 18 дипломатов РФ.