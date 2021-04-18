Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 13:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:52
Шоу-бизнес
Дочь Трофима философски ответила о хейте на детском «Голосе»
13:51
Происшествия
Группа рязанских сапсерферов оказалась в воде из-за сильного ветра
13:49
Армия
Московские призывники начнут прибывать в части ЗВО с 20 апреля
13:49
Общество
«Давление демократии»: Блогер из Казахстана рассказала о жизни в Эстонии
13:46
Политика
Папа римский обеспокоен напряженной обстановкой в Донбассе
13:42
Армия
В США восхитились новейшим российским скоростным стелс-корветом «Меркурий»
13:40
Экономика
В Китае взлетел спрос на жесткие диски из-за новой криптовалюты
13:35
Технологии
Украинский политолог раскрыл, как российские РД-180 заманили США в «ловушку»
13:35
Происшествия
Житель Нижнего Тагила выжил после падения с крыши девятиэтажки
13:34
Общество
Власти Крыма усилили санитарный контроль за прибывающими из-за границы
13:33
Происшествия
Пассажирский самолет из Бурятии совершил экстренную посадку в Новосибирске
13:32
Армия
МИД Сирии осудил наращивание войск США и НАТО у границ России
13:30
Происшествия
Возбуждено дело после гибели пятерых подростков в ДТП под Ростовом
13:30
Общество
В Мордовии преобразился обшитый металлопрофилем памятник
13:30
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова рассказала о картофельных очистках, спасших жизни ее бабушки и мамы
13:29
Происшествия
Лыжник разбился о дерево во время марафона на Камчатке
13:28
Общество
Сергей Михеев о России, ее политике, истории и настоящем. Николай Стариков. ФАН-ТВ
13:26
Политика
Представители ФСБ раскрыли подробности планировавшегося переворота в Белоруссии
13:23
Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад об аварии с пятью погибшими подростками в Новочеркасске
13:21
Экономика
В Чехии оценили вероятность участия Росатома в тендере на достройку АЭС «Дукованы»
Все новости
Певица Ирина Салтыкова собирается заработать на продаже яиц
instagram.com  /  @irinasaltykova_official
Шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова собирается заработать на продаже яиц

Бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова вовсю занимается домашним хозяйством на своей даче. Певица даже построила курятник, чтобы зарабатывать на продаже яиц.

Москва, 18 апреля. Бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова вовсю занимается домашним хозяйством на своей даче. Певица даже построила курятник, чтобы зарабатывать на продаже яиц.

Звезда девяностых гордится своим поместьем на Рублевке. Это трехэтажный особняк, который певица построила еще 17 лет назад. В доме есть просторная гостиная, кухня, кабинет, четыре гардеробные и несколько спален. Однако Салтыкова может похвастаться не только роскошными интерьерами, но и впечатляющим домашним хозяйством.

Певица решила податься в фермеры. Поэтому вся элитная Рублевка в скором времени будет просыпаться под пение петухов, а соседи встанут в очередь за домашники яйцами.

«У меня больше планы. Я строю курятник около дома. Сейчас все проще. К примеру, есть автоматические кормушки. Со мной живет рядом мама. Она сказала, что не будет за курицами ухаживать. Сейчас гастроли нечастые, поэтому я сама со всем справлюсь», — заявила Ирина Салтыкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Салтыковой, совсем скоро курочки порадуют ее яйцами. Она уже все подсчитала. Если будет продавать по сто яиц в месяц, то будет зарабатывать две тысячи рублей. Сейчас она планирует обеспечивать семью свежими куриными яйцами, но не исключает возможности продажи.

В дачные дела с головой погрузилась не только Салтыкова. Так, певица Слава призналась, что за последнее время превратилась в настоящую дачницу. На участке артистки можно найти и клумбы с цветами, и грядки с помидорами и огурцами.

певица дача салтыкова Ты не поверишь
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Новости партнеров
Все новости / Шоу-бизнес / Певица Ирина Салтыкова собирается заработать на продаже яиц
Рейтинг@Mail.ru