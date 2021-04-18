Певица Ирина Салтыкова собирается заработать на продаже яиц

Москва, 18 апреля. Бывшая солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова вовсю занимается домашним хозяйством на своей даче. Певица даже построила курятник, чтобы зарабатывать на продаже яиц.

Звезда девяностых гордится своим поместьем на Рублевке. Это трехэтажный особняк, который певица построила еще 17 лет назад. В доме есть просторная гостиная, кухня, кабинет, четыре гардеробные и несколько спален. Однако Салтыкова может похвастаться не только роскошными интерьерами, но и впечатляющим домашним хозяйством.

Певица решила податься в фермеры. Поэтому вся элитная Рублевка в скором времени будет просыпаться под пение петухов, а соседи встанут в очередь за домашники яйцами.

«У меня больше планы. Я строю курятник около дома. Сейчас все проще. К примеру, есть автоматические кормушки. Со мной живет рядом мама. Она сказала, что не будет за курицами ухаживать. Сейчас гастроли нечастые, поэтому я сама со всем справлюсь», — заявила Ирина Салтыкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Салтыковой, совсем скоро курочки порадуют ее яйцами. Она уже все подсчитала. Если будет продавать по сто яиц в месяц, то будет зарабатывать две тысячи рублей. Сейчас она планирует обеспечивать семью свежими куриными яйцами, но не исключает возможности продажи.

В дачные дела с головой погрузилась не только Салтыкова. Так, певица Слава призналась, что за последнее время превратилась в настоящую дачницу. На участке артистки можно найти и клумбы с цветами, и грядки с помидорами и огурцами.