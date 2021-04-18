В США объяснили, почему леденящий кровь российский «Посейдон» напугал Европу

Вашингтон, 18 апреля. Российское «оружие Судного дня» оказалось леденящим кровь военным вызовом, напугавшим страны Европы, уверены американские эксперты.

Военное руководство РФ планирует провести испытания в Арктическом регионе грозного вооружения, предназначенного для защиты северного побережья государства, отметил военный аналитик Руфаро Маньепа в статье для The Trumpet, перевод которой приводит «ПолитРоссия». Наибольшее беспокойство западного экспертного сообщества вызывают ядерные торпеды «Посейдон», названные «оружием Судного дня» из-за их разрушительной мощи, уточнил он.

Москва может полностью уничтожить побережье Соединенных Штатов при помощи такого вооружения, отметил эксперт, ссылаясь на мнение экс-помощника главы Госдепа США по вопросам международной безопасности, нераспространению и контролю над вооружениями Кристофера Форда. Известно, что подобная торпеда может быть оснащена 100-мегатонной боеголовкой, достаточной для того, чтобы затопить прибрежные американские населенные пункты гигантским ядерным цунами, объяснил он.

youtube.com / Prt Scr Минобороны России

Вашингтон серьезно обеспокоен способностью «Посейдона» уничтожить побережье Соединенных Штатов, специально для использования против которых аппарат и был сконструирован. Однако другие страны из состава Североатлантического альянса также всерьез опасаются этого российского оружия, отметила профессор Норвежского института оборонных исследований Катаржина Зиск.

«У ЕС даже больше причин для беспокойства, чем у США. И если Россия испытывает оружие, которое уничтожит США, сильнейшую военную сверхдержаву в мире, какие шансы есть у таких стран, как Швеция, Дания, Финляндия, Исландия и Норвегия?», — пишет Маньепа.

Ранее французские журналисты объяснили, почему российский ядерный подводный беспилотник «Посейдон» поможет сохранить мир на планете.