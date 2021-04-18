Видео с места гибели пятерых подростков в ДТП в Новочеркасске опубликовало МВД

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Стражи порядка устанавливают обстоятельства аварии в Новочеркасске, в которой погибли пять подростков. МВД обнародовало видео, на котором заснята покореженная машина на месте ДТП.

Авария произошла ранним утром, в салоне автомобиля Hyundai находились шесть подростков. За рулем был 14-летний мальчик, который пару дней назад отметил день рождения. Автомобиль он взял ночью у матери без разрешения, сообщал ФАН.

Никто из несовершеннолетних не умел водить машину. Юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево. На месте аварии погибли пять человек, еще один находится в больнице в коме. В момент ДТП все подростки были трезвые.