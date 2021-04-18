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Галкин в шоу «Точь-в-точь» рассказал забавную историю знакомства с Агузаровой
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look
Шоу-бизнес

Галкин в шоу «Точь-в-точь» рассказал забавную историю знакомства с Агузаровой

Юморист Максим Галкин в новом выпуске шоу «Точь-в-точь» вспомнил историю знакомства с Жанной Агузаровой. Экс-участница «Браво» не сказала ему ни слова, зато дала свой номер.

Москва, 18 апреля. Юморист Максим Галкин в новом выпуске шоу «Точь-в-точь» вспомнил историю знакомства с Жанной Агузаровой. Экс-участница «Браво» не сказала ему ни слова, зато дала свой номер.

В очередном выпуске программы Алена Свиридова примерила образ яркой и эпатажной певицы Жанны Агузаровой. Она исполнила один из главных ее хитов — «Чудесная страна». Номер Свиридовой вызвал ностальгические воспоминания у юмориста Максима Галкина, который является одним из судей проекта.

Он отметил, что звезде удалось точно передать вокал и главные сценические «фишки» Агузаровой. Кроме того, гримеры великолепно потрудились, чтобы добиться поразительного внешнего сходства Алены Свиридовой с эпатажной певицей. Галкин признался, что Жанна Агузарова стала одной из первых знаменитостей, с которой он познакомился, когда только начинал свою карьеру в шоу-бизнесе.

«Был какой-то год, типа 1997-й. Я уходил со сцены, а она стояла, чтобы выйти после меня. Проходя мимо нее я встретился с ней взглядом и она сделала так: «Тррррр». Дальше в мою гримерную постучался директор и сказал: «Вот Жанны телефон, она просила ей позвонить», — рассказал юморист.

Первый канал  / Prt Scr

История Максима Галкина вызвала смех у его коллег, а также у зрителей шоу. Многие наслышаны о странных выходках Агузаровой, поэтому даже не удивились такому забавному первому знакомству юмориста с певицей. Позвонил ли Галкин тогда эпатажной звезде или нет, он уточнять не стал.

Свои главные хиты Жанна Агузарова впервые исполнила в составе группы «Браво». Недавно коллектив в честь 60-летия полета первого человека в космос Юрия Гагарина официально выпустил неизданный альбом с Евгением Осиным.

галкин шоу агузарова точь-в-точь
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