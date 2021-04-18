Цифровой рубль может привести к новому способу расчетов в России

Москва, 18 апреля. Возможность расплачиваться с помощью цифрового рубля без доступа к интернету может появиться у россиян. Об этом сообщил сенатор Анатолий Артамонов.

Он отметил, что для цифрового рубля потребуется создание дополнительной платежной инфраструктуры, которая должна быть надежной и удобной. Однако для реализации проекта придется внести изменения во многие законы, отметил сенатор. Он добавил, что цифровой рубль будет востребован среди россиян, передает «Парламентская газета».

Глава Национального платежного совета Алма Обаева согласна с сенатором. По ее мнению, электронная валюта быстро станет популярной. Она объясняет это низкой комиссией за ее использование и высокой степенью безопасности расчетов.

Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова ранее рассказала об этапах внедрения цифрового рубля. По ее словам, прототип платформы цифровой валюты появится уже в 2021 году.