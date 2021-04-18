Бывший президент Эстонии призвал Евросоюз запретить въезд для граждан РФ

Таллин, 18 апреля. Евросоюз должен запретить всем российским гражданам посещать территорию объединения. Об этом бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес написал в соцсети.

По словам политика, до воссоединения Крыма с Россией рассматривался вопрос о безвизовом режиме с ЕС. Однако сейчас необходимо наложить временный запрет на все визиты россиян.

«Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит», — написал бывший глава Эстонии.

Он подчеркнул, что ограничения якобы могли бы ударить по рядовым гражданам РФ, однако такую инициативу необходимо внедрять.

Как стало известно ранее, эстонцы собирают подписи за выход страны из Евросоюза.