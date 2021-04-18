Стоимость биткоина упала на 11,5%

Москва, 18 апреля. Курс первой по капитализации криптовалюты — биткоина — опустился на 11,47% и составил 54 549 долларов, свидетельствуют данные торгов мировых криптобирж.

На этой неделе стоимость биткоина установила новый рекорд, впервые преодолев отметку в 64 тысячи долларов. Однако к концу недели последовала коррекция курса, так как инвесторы начали фиксировать прибыль. В результате за последние сутки криптовалюта потеряла более 11% стоимости.

Биткоин представляет собой децентрализованную систему одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Добывать биткоин может любой участник путем создания новых блоков системы, однако его эмиссия ограничена естественным образом, так как в настоящее время большая часть электронных монет уже «добыта». Концепция системы была впервые представлена в 2008 году Сатоси Накамото. Однако популярность криптовалюта приобрела лишь в последние годы.

Основатель криптобиржи BTCC Бобби Ли ранее заявил, что биткоин может подорожать до 300 тысяч долларов в 2021 году. По его словам, цифровой актив может преодолеть отметку в 100 тысяч долларов уже летом.