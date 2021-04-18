

В конце 2014 года в Чехии произошла трагедия на складах боеприпасов во Врбетице, округ Злин. Взрывы на таких объектах, в общем-то, случаются регулярно, практически во всех странах мира, по самым разным причинам. Но чаще всего из-за элементарной человеческой безалаберности: неаккуратно брошенный и не до конца затушенный окурок, короткое замыкание изношенной проводки и т. д.

Наверное, на эту тему уже можно написать книгу. На Украине такие взрывы — дело регулярное, там сразу в ЧП обвиняют российские спецслужбы, которые якобы устроили диверсию с помощью беспилотника или еще каким-нибудь образом. А в итоге оказывается — окурок. Либо все-таки намеренный поджог, но сделанный не российскими шпионами, а вороватыми сотрудниками склада, длительное время торговавшими опасными товарами.

Но вот в Чехии, как оказалось, все иначе. Ужасная, кошмарная история, на которую всем было наплевать аж с 2014 года, внезапно оказалась в новостном топе и превратилась в громкий политический и шпионский скандал. Оказалось, что взрывы во Врбетице устроили «российские шпионы из ГРУ». И более того, это уже давно всем известные Александр Петров и Руслан Боширов — любители прекрасных видов на солсберецкие шпили. Мол, это именно они приехали в 2014-м в Чехию и устроили диверсии на этих самых складах. А вот как это выяснили правоохранители — большая загадка. Я подозреваю, что следствие было закончено давным-давно и дело было передано в архив, но нужно было срочно что-то найти и вытащить на свет божий для очередного крупного дипломатического скандала. И папочка сгодилась в дело. Возможно, по подсказке старших коллег из более влиятельных иностранных спецслужб. В конце концов, всем известно, что чешские спецслужбы не самостоятельны.

Прага решила выслать 18 российских дипломатов, но на самом деле это вовсе не главное. Это так, шум. Цель всей этой истории другая — два новых энергоблока атомной электростанции «Дукованы». Дело в том, что в тендере на их строительство участвует «Росатом», у него самые высокие шансы получить этот контракт.

youtube.com / Prt Scr

В общем, как говорится, следите за руками. В марте 2021 года госсекретарь США обращается к властям Чехии с призывом провести «максимально прозрачный тендер» и… не допустить к участию в проекте Россию и Китай, которые «пытаются получить доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказывать давление на американских союзников». Как вы понимаете, это лишь верхняя часть айсберга, то, что просочилось в прессу. Наверняка давление на чехов было куда более сильным, если не агрессивным. И «призыв провести максимально прозрачный тендер» на самом деле не был призывом, а самым настоящим приказом, который чехи не выполнить просто не могли. Это же не Германия, которая хоть как-то, но может сопротивляться. Политический вес Чехии ничтожен. В общем, деваться некуда. России надо как-то отказать. Но сказать все прямо и честно нельзя, ибо это международный скандал. И вот тогда какие-то старшие товарищи и подсовывают чешским разведчикам ту самую папочку, а заодно и фотографии Петрова и Боширова, уже хорошо известных персонажей.

Начинается международный скандал. Обвинения, высылка дипломатов, ужастики от журналистов и политиков — русофобометр зашкаливает, как обычно бывает в таких случаях. И буквально сразу же — а чего ждать? — появляется заявление главы минпромторга и вице-премьера Чехии Гавличека о том, что все происходящее «может негативно отразиться» на участии российских компаний в тендере на строительство энергоблоков. Пан Гавличек немного покривил душой, самую малость. Никакого возможного «негативного отражения» не будет. Просто потому, что оно уже есть. Оно было еще до того, как вся эта история стала достоянием общественности. И все делалось исключительно ради этого. Только так, никак иначе.

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Цель — выкинуть Россию из очередного европейского экономического проекта. Тут и политика, и экономика. Про политику все ясно, а вот насчет экономики можно сказать, что дорогостоящий проект гарантированно получит американская компания Westinghouse. Просто запомните это. В тендере будут участвовать еще французы и южнокорейцы, у которых тоже есть ядерные энергетические технологии, но контракт получат именно американцы. Я ничего не говорю про Китай, потому что их тоже выкинут из этого проекта. Причину найдут — в первый раз, что ли?

Кстати, схема очень распространенная. Ее неоднократно использовали против «Северного потока — 2» с целью посильнее надавить на Германию и отказаться от этого проекта. Только Берлин оказался крепким орешком, там прекрасно понимают, что есть дешевый трубопроводный газ для экономики страны. И самостоятельности там побольше, немцы хотя бы могут огрызаться и хоть что-то делать по своему усмотрению. А вот Чехия таких привилегий лишена. Из страны вообще сделали какой-то русофобский форт — там базируются многочисленные СМИ, работающие против России, там находятся всевозможные разведки, занимающиеся тем же самым.

А еще Чехия должна была вот-вот закупить российскую вакцину. Вряд ли теперь состоится и это. Но в сравнении с запретом России участвовать в строительстве АЭС — это всего лишь мелкий бонус. Правда, не для чешского народа, который попросту стал заложником грязной политики своих больших «друзей и союзников».