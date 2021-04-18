Реактивным минометам «Катюша» исполняется 80 лет

Москва, 18 апреля. Легендарные установки залпового огня «Катюша», наводившие ужас на фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, были созданы 80 лет назад.

Об этом пишет «Российская газета», напоминая о славном боевом пути реактивных минометов «Катюша» и значительных усилиях советского государства по их модернизации. Во время войны с гитлеровской Германией залповые установки монтировались на шасси американских грузовиков Studebaker US6, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу.

В дальнейшем «Катюши» получили отечественную мобильную платформу на основе трехосных грузовиков ЗиС-151 и ЗиЛ-157, которые отличались высокой проходимостью, возросла боевая мощь самих минометов. Они долгие десятилетия состояли на вооружении армий Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии и других зарубежных стран, где отдельные «Катюши» боеспособны по сей день, резюмирует «Российская газета».

Ранее сообщалось о некоторых мифах и суровой реальности нацистских концлагерей в годы Великой Отечественной войны.