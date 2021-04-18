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Глава ОСК рассказал о трудностях с реализацией проекта российского эсминца «Лидер»
wikipedia.org  /  Artem Tkachenko / CC BY-SA 4.0
Армия

Глава ОСК рассказал о трудностях с реализацией проекта российского эсминца «Лидер»

Директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о трудностях со строительством эсминца «Лидер».

Москва, 18 апреля. Директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о трудностях со строительством эсминца «Лидер».

По словам Рахманова, данный проект может не быть реализован в том варианте, который был запланирован ранее, передает РИА Новости.

Известно, что концепция и эскизный проект этого корабля были разработаны Крыловским центром. Отдельные конструкции «Лидера» предлагалось изготавливать из бронированной керамики, что позволило бы значительно снизить массу конструктивной защиты надводного корабля: клеевые композиции могли деформироваться при ударе, но сохраняли бы свои качества. Однако технического проекта пока нет, строительство так и не началось.

Изначально планировался эсминец с газотурбинной установкой водоизмещением от 12 до 13 тысяч тонн. Затем в ВМФ России заговорили о корабле нового поколения с ядерной энергетической установкой, и его водоизмещение также увеличилось.

Ранее в Ростехе рассказали об испытаниях «всевидящей» камеры во время учений ВМФ России в Арктическом регионе.

вмф рф эсминец лидер
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