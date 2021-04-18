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Королевский эксперт заявил о возможном распаде брака Меган Маркл и принца Гарри
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0
Общество

Королевский эксперт заявил о возможном распаде брака Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после рождения второго ребенка могут расстаться, предположил королевский эксперт и журналист Джереми Кларксон.

Лондон, 18 апреля. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл после рождения второго ребенка могут расстаться, предположил королевский эксперт и журналист Джереми Кларксон.

По мнению эксперта, разлад в семье возможен после рождения второго ребенка у пары. Дочь герцогов Сассекских должна родиться летом.

«История Гарри и Меган — это эпическая история любви, и я желаю им обоим всего наилучшего, но я искренне опасаюсь, что у нее не будет счастливого конца», — сказал Кларксон The Sun.

Уже прошло больше года, как Меган Маркл и принц Гарри отказались исполнять свои королевские обязанности. Супруги переехали в Соединенные Штаты, где купили роскошный особняк.

Влюбленные дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором откровенно рассказали о жизни в королевской семье. После их разговора началась череда скандалов. В частности, из-за того, что некоторые родственники Гарри переживали за цвет кожи его первенца. Супруг Маркл не может простить родственников за испытания, которым они подвергли его жену.

отношения меган маркл гарри
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