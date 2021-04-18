Иммунолог рассказал о способности вакцин защитить от новых штаммов COVID-19

Москва, 18 апреля. Своевременная вакцинация от коронавирусной инфекции может защитить человека от новых штаммов COVID-19.

В случае, если человек переболел первым штаммом COVID-19, новые мутации этой опасной инфекции ему не страшны. Вакцинация также способна обеспечить его иммунитетом, который похож на тот, что вырабатывается после выздоровления, заявил доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов. По его мнению, сейчас в России нет третьей волны коронавируса потому, что медики и правительство все четко спланировали.

«Сейчас нет большого количества данных, будет ли вакцина и переболевание защищать от повторного заражения этими обновленными штаммами. Специалистам уже видны цифры, что нет перекрестов, вакцина и переболевание первым штаммом защищают от обновленных», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Российские медики за последние сутки выявили 8632 случая коронавируса в 83 регионах страны. У 12,7% новых пациентов нет клинических проявлений инфекции. Москва по-прежнему лидирует по количеству заболевших. Здесь за сутки выявили 2252 новых больных.