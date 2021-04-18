Ливия установила новый рекорд по продаже сырой нефти

Триполи, 18 апреля. Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) опубликовала отчет по работе за март 2021 года. Согласно документам, компания установила рекорд по реализации природных ресурсов впервые за последние десять лет.

В официальном заявлении говорится, что общая выручка за минувший месяц достигла уровня в 2,05 млрд долларов (почти 155 млрд рублей. — Прим. ФАН). Таких результатов удалось добиться благодаря продаже сырой нефти, газа, конденсата нефтепродуктов и нефтехимии.

NOC: #Libya's March oil revenues exceed $2 billion https://t.co/NaHppfTJu1 — The Libya Observer (@Lyobserver) April 17, 2021

Представитель NOC уточнил, что в январе корпорация заработала 1,4 млрд долларов от реализации природных ресурсов, а февральские показатели достигли чуть более 1,8 млрд.

В марте основной доход поступил в государственную казну за счет продажи сырой нефти. На втором месте оказался газ — 104,3 миллиона долларов США. На третьей и четвертой позиции расположились конденсат нефтепродуктов и нефтехимии с показателями 30,99 и 6,95 млн соответственно.

Рекордного уровня удалось достигнуть благодаря снятию блокады с месторождений в сентябре 2020 года. Специалисты NOC приложили огромные усилия для восстановления добычи, несмотря на плачевное состояние станций и вышек после длительного простоя и кризиса.

wikipedia.org / Eric Kounce

Инженеры восстановили оборудование и наладили производство нефти до 1,1 млн баррелей в сутки уже к ноябрю. Глава корпорации Мустафа Саналла заявил, что планирует увеличить этот показатель еще на 200 тысяч.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба посетил Россию с рабочим визитом. Он встретился с официальными лицами РФ и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Во время переговоров стороны обсудили возвращение российских компаний в Ливию, включая нефтедобывающие.