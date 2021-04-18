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Антарктического тюленя-крабоеда выбросило на аргентинский пляж. ФАН-ТВ
Общество

Антарктического тюленя-крабоеда выбросило на аргентинский пляж. ФАН-ТВ

Тюлень-крабоед, обитающий в Антарктиде, появился на пляже Мар-дель-Плата. Спасатели помогли животному вернуться в океан.

Тюлень-крабоеда обнаружили на пляже Мар-дель-Плата. Незначительные для этого вида габариты животного позволили зоозащитникам определить, что оказаться в непривычной для себя среде не повезло самке ластоногого. 

«Тюлень-крабоед — это антарктический тюлень, один из представителей полярного круга. Их среда обитания — ледяные воды Южного океана. А никак не провинция Буэнос-Айрес», — рассказала биолог Мариэла Гиз.

Вероятнее всего тюлень попал в Мар-дель-Плата с Фолклендским течением. Тюлени-крабоеды на самом деле не питаются крабами — основу их рациона составляет антарктический криль, скопления которого дрейфуют в океане. Спасатели и специалисты по дикой природе помогли животному вернуться в океан.

 

аргентина животные антарктида природа тюлени ластоногие
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