Работники «Восточного» попали под сокращения «Совкомбанка» после присоединения

Москва, 18 апреля. Совкомбанк сообщает о запуске процесса увольнений бывших сотрудников банка «Восточный». Сокращение началось после недавнего присоединения «Восточного».

Неделю назад Совкомбанк приобрел банк «Восточный». Теперь новые владельцы инициировали этап сокращений персонала. Об этом сообщает РБК.

Известно, что первыми увольнять начали членов правления и руководящих менеджеров банка. Представители Совкомбанка отметили, что обеспечивают высокий уровень компенсаций, который значительно превышает уровень, определенный российским законодательством.

«Действительно, дублирующиеся позиции во фронт-офисе и бэке переходят под контроль менеджеров Совкомбанка», — отметили новые руководители.

Руководящий орган лишился зампредов Константина Рогова, Алексея Крейтора и Рената Бадахова. Они занимали ключевые позиции в финансовой организации «Восточный».

Ранее «Совкомбанк» подписал договор о приобретении пакетов акций кредитной организации «Восточный» с Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым.