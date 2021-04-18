Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 13:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:51
Происшествия
Группа рязанских сапсерферов оказалась в воде из-за сильного ветра
13:49
Армия
Московские призывники начнут прибывать в части ЗВО с 20 апреля
13:49
Общество
«Давление демократии»: Блогер из Казахстана рассказала о жизни в Эстонии
13:46
Политика
Папа римский обеспокоен напряженной обстановкой в Донбассе
13:42
Армия
В США восхитились новейшим российским скоростным стелс-корветом «Меркурий»
13:40
Экономика
В Китае взлетел спрос на жесткие диски из-за новой криптовалюты
13:35
Технологии
Украинский политолог раскрыл, как российские РД-180 заманили США в «ловушку»
13:35
Происшествия
Житель Нижнего Тагила выжил после падения с крыши девятиэтажки
13:34
Общество
Власти Крыма усилили санитарный контроль за прибывающими из-за границы
13:33
Происшествия
Пассажирский самолет из Бурятии совершил экстренную посадку в Новосибирске
13:32
Армия
МИД Сирии осудил наращивание войск США и НАТО у границ России
13:30
Происшествия
Возбуждено дело после гибели пятерых подростков в ДТП под Ростовом
13:30
Общество
В Мордовии преобразился обшитый металлопрофилем памятник
13:30
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова рассказала о картофельных очистках, спасших жизни ее бабушки и мамы
13:29
Происшествия
Лыжник разбился о дерево во время марафона на Камчатке
13:28
Общество
Сергей Михеев о России, ее политике, истории и настоящем. Николай Стариков. ФАН-ТВ
13:26
Политика
Представители ФСБ раскрыли подробности планировавшегося переворота в Белоруссии
13:23
Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад об аварии с пятью погибшими подростками в Новочеркасске
13:21
Экономика
В Чехии оценили вероятность участия Росатома в тендере на достройку АЭС «Дукованы»
13:19
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с ростом заболеваемости COVID-19 в мире
Все новости
Неофициальная встреча: Иран и Саудовская Аравия могут восстановить дипотношения
Федеральное агентство новостей  / 
Весь мир

Неофициальная встреча: Иран и Саудовская Аравия могут восстановить дипотношения

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 13:09
СМИ сообщили, что в столице Ирака прошла встреча высокопоставленных чиновников из Саудовской Аравии и Ирана.

Саудовская Аравия и Иран начали прямые переговоры о восстановлении дипломатических отношений, сообщает Financial Times.

Начальный раунд переговорного процесса состоялся 9 апреля в Багдаде. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, ставший посредником на встрече, отметил, что это были «первые значительные политические обсуждения» между двумя странами начиная с 2016 года.

Местные источники сообщают, что повестка переговоров во многом касалась действий йеменского движения хуситов «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран. В ответ на вмешательство Саудовской Аравии в конфликте в Йемене, силы повстанцев периодически наносят удары по территории саудитов.

Неофициальная встреча: Иран и Саудовская Аравия могут восстановить дипотношения
Федеральное агентство новостей  / 

Отмечается, что результаты первой встречи представители Тегерана и Эр-Рияда оценили как позитивные. Очередной раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Власти Саудовской Аравии пока явно незаинтересованы в распространении информации об этой дипломатической работе. В ответ на запрос Reuters, саудиты отрицали сам факт каких бы то ни было переговоров с Ираном.

Ядерный контекст

Встреча состоялась на фоне другого дипломатического процесса: в настоящее время Вашингтон и Тегеран ведут непрямые переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению иранской ядерной программы.

В 2018 году по инициативе экс-президента Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения и ввели новые санкции против Ирана. Саудовская Аравия и ее союзники тогда поддержали решение Соединенных Штатов.

Тегеран в ответ на это также отказался выполнять взятые на себя обязательства по СВПД и возобновил производство высокообогащенного урана.

Нынешняя американская администрация рассчитывает вернуться к старому соглашению, однако стороны пока не могут договориться о порядке действий по возобновлению работы СВПД.

Неофициальная встреча: Иран и Саудовская Аравия могут восстановить дипотношения
Федеральное агентство новостей  / 

Эр-Рияд теперь выступает за возвращение к ядерной сделки, однако настаивает на том, что она должна быть шире, поскольку в ней необходимо прописать вопросы ракетной программы Ирана. При этом саудиты призывают другие государства Персидского залива присоединиться к переговорам по СВПД.

Давление на саудитов

Еще один фактор, подтолкнувший Эр-Рияд и Тегеран к переговорам о восстановлении дипотношений, — желание положить конец войне в Йемене. Иран и Саудовская Аравия в настоящий момент поддерживают противоборствующие стороны этого конфликта.

Заинтересованность саудитов объясняется желанием прекратить обстрелы их территории со стороны хуситов. К тому же, завершить конфликт Саудовскую Аравию подталкивает администрация США. Ранее Джо Байден заявлял о намерениях пересмотреть отношения с королевством. Первым шагом на этом пути уже стала блокировка одобренной Трампом продажи американского оружия Саудовской Аравии.

В такой ситуации переход Эр-Рияда к дипломатии и мирным переговорам с Тегераном становится необходимостью, обещающей Саудовской Аравии одобрение со стороны США в случае успеха. Кроме того, эти шаги смогут пойти на пользу региональной безопасности.

Неофициальная встреча: Иран и Саудовская Аравия могут восстановить дипотношения
Федеральное агентство новостей  / 

саудовская аравия иран переговоры багдад
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Новости партнеров
Все новости / Весь мир / Неофициальная встреча: Иран и Саудовская Аравия могут восстановить дипотношения
Рейтинг@Mail.ru