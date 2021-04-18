Неофициальная встреча: Иран и Саудовская Аравия могут восстановить дипотношения

Саудовская Аравия и Иран начали прямые переговоры о восстановлении дипломатических отношений, сообщает Financial Times.

Saudi and Iranian officials hold talks to patch up relations https://t.co/ieoGMgs5xg — Financial Times (@FinancialTimes) April 18, 2021

Начальный раунд переговорного процесса состоялся 9 апреля в Багдаде. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, ставший посредником на встрече, отметил, что это были «первые значительные политические обсуждения» между двумя странами начиная с 2016 года.

Местные источники сообщают, что повестка переговоров во многом касалась действий йеменского движения хуситов «Ансар Аллах», которых поддерживает Иран. В ответ на вмешательство Саудовской Аравии в конфликте в Йемене, силы повстанцев периодически наносят удары по территории саудитов.

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Отмечается, что результаты первой встречи представители Тегерана и Эр-Рияда оценили как позитивные. Очередной раунд переговоров запланирован на следующую неделю.

Власти Саудовской Аравии пока явно незаинтересованы в распространении информации об этой дипломатической работе. В ответ на запрос Reuters, саудиты отрицали сам факт каких бы то ни было переговоров с Ираном.

Ядерный контекст

Встреча состоялась на фоне другого дипломатического процесса: в настоящее время Вашингтон и Тегеран ведут непрямые переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению иранской ядерной программы.

В 2018 году по инициативе экс-президента Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения и ввели новые санкции против Ирана. Саудовская Аравия и ее союзники тогда поддержали решение Соединенных Штатов.

Тегеран в ответ на это также отказался выполнять взятые на себя обязательства по СВПД и возобновил производство высокообогащенного урана.

Нынешняя американская администрация рассчитывает вернуться к старому соглашению, однако стороны пока не могут договориться о порядке действий по возобновлению работы СВПД.

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Эр-Рияд теперь выступает за возвращение к ядерной сделки, однако настаивает на том, что она должна быть шире, поскольку в ней необходимо прописать вопросы ракетной программы Ирана. При этом саудиты призывают другие государства Персидского залива присоединиться к переговорам по СВПД.

Давление на саудитов

Еще один фактор, подтолкнувший Эр-Рияд и Тегеран к переговорам о восстановлении дипотношений, — желание положить конец войне в Йемене. Иран и Саудовская Аравия в настоящий момент поддерживают противоборствующие стороны этого конфликта.

Заинтересованность саудитов объясняется желанием прекратить обстрелы их территории со стороны хуситов. К тому же, завершить конфликт Саудовскую Аравию подталкивает администрация США. Ранее Джо Байден заявлял о намерениях пересмотреть отношения с королевством. Первым шагом на этом пути уже стала блокировка одобренной Трампом продажи американского оружия Саудовской Аравии.

В такой ситуации переход Эр-Рияда к дипломатии и мирным переговорам с Тегераном становится необходимостью, обещающей Саудовской Аравии одобрение со стороны США в случае успеха. Кроме того, эти шаги смогут пойти на пользу региональной безопасности.