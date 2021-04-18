Замглавы МИД Китая упрекнул США в «нечистой совести» по вопросу Синьцзяна

Пекин, 18 апреля. Вашингтон верит фейкам и антикитайским элементам в вопросе по ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, заявил замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн.

Критика США в отношении политики Китая в Синьцзяне резко обострилась в последнее время. В Вашингтоне заявляли о «перевоспитательных лагерях» этнических уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, хотя МИД Китая официально опровергал эти сообщения.

Более того, в КНР американская позиция вызывает недоумение, потому что Вашингтон не желает слышать позицию китайских властей и опирается на недостоверные доклады и вбросы западных СМИ.

«Чего они боятся? Мы приглашаем их в Синьцзян, чтобы они посмотрели, что там происходит, понаблюдали», — сказал Лэ Юйчэн.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

По мнению китайского дипломата, у Соединенных Штатов «совесть не чиста», поэтому они не верят заявлениям правительства Китая.

«Они не верят, не слышат и не сообщают об истинном положении дел. Как говорят, «невозможно разбудить человека, который притворяется спящим», — заключил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее Китай выразил недовольство заявлением США и Японии по вопросам Гонконга, Тайваня и Синьцзяна. В Пекине напомнили другим странам, что вышеуказанные темы относятся к внутренним делам Китая.