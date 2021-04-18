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Стало известно, как Меган Маркл почтила память принца Филиппа
Global Look Press  /  PPE/face to face
Общество

Стало известно, как Меган Маркл почтила память принца Филиппа

Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла поехать на похороны дедушки своего мужа. Она почтила память принца Филиппа в США.

Лондон, 18 апреля. Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла поехать на похороны дедушки своего мужа. Она почтила память принца Филиппа в США.

По официальной версии, врач запретил беременной Маркл лететь в Лондон. Но супруга принца Гарри решила почтить память родственника.

Она отправила в Виндзорский замок открытку, подписанную своей рукой, и венок из цветов. В композицию вошли в том числе розмарин, лаванда, колокольчик. За траурной церемонией Маркл наблюдала по телевизору, где шла трансляция в прямом эфире. Эту информацию изданию Insider подтвердил официальный представитель.

Меган Маркл и принц Гарри, отказавшись более года назад от своих королевских обязанностей, уехали жить в Соединенные Штаты. Отношения в королевской семье, по некоторым данным, были сильно напряжены в последнее время. Подлило масло в огонь и скандальное интервью членов королевской семьи американской журналистке Опре Уинфри.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. Он не дожил до своего столетия два месяца. Похоронили супруга Елизаветы II 17 апреля.

похороны филипп меган маркл
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