Стало известно, как Меган Маркл почтила память принца Филиппа

Лондон, 18 апреля. Супруга принца Гарри Меган Маркл не смогла поехать на похороны дедушки своего мужа. Она почтила память принца Филиппа в США.

По официальной версии, врач запретил беременной Маркл лететь в Лондон. Но супруга принца Гарри решила почтить память родственника.

Она отправила в Виндзорский замок открытку, подписанную своей рукой, и венок из цветов. В композицию вошли в том числе розмарин, лаванда, колокольчик. За траурной церемонией Маркл наблюдала по телевизору, где шла трансляция в прямом эфире. Эту информацию изданию Insider подтвердил официальный представитель.

Меган Маркл и принц Гарри, отказавшись более года назад от своих королевских обязанностей, уехали жить в Соединенные Штаты. Отношения в королевской семье, по некоторым данным, были сильно напряжены в последнее время. Подлило масло в огонь и скандальное интервью членов королевской семьи американской журналистке Опре Уинфри.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля. Он не дожил до своего столетия два месяца. Похоронили супруга Елизаветы II 17 апреля.