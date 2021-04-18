Сирот в РФ могут начать регистрировать в местных администрациях до выделения жилья

Москва, 18 апреля. Следственный комитет РФ предложил предоставлять регистрацию детям-сиротам в администрациях муниципальных образований до выделения им жилья.

Сиротам негде зарегистрироваться до получения жилья. Это влечет административную ответственность. К тому же они в таком случае не могут получить пособия, разъяснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. В связи с этим разработан проект изменений в один из федеральных законов.

«При участии СК разработан проект изменений в федеральный закон, устанавливающий правовые основания для регистрации по месту жительства лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до предоставления им жилых помещений», — разъяснила Светлана Петренко в беседе с ТАСС.

Еще важно обеспечить интеграцию детей-сирот в общество, добавила официальный представитель СК. Их нужно научить планировать бюджет, платить за коммунальные услуги и следить за сохранностью своего жилья. Некоторые сироты не знают о своих правах. Нужно информировать их, резюмировали в СК.

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее взял под свою контроль ситуацию с предоставлением жилья сироте из Прикамья. Речь идет о девушке, родители которой погибли в результате пожара. Молодая пермячка пожаловалась, что ее не проинформировали о возможностях получения жилья.