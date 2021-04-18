Погибшие в ДТП в Новочеркасске подростки были трезвы

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Родственники пятерых детей, которые погибли в аварии на областной трассе, рассказали, что подростки накануне праздновали день рождения и не употребляли алкогольные напитки.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будут взяты дополнительные анализы, в том числе и на содержание алкоголя в крови детей, попавших в смертельную аварию в Ростовской области.

Родители погибших рассказали, что все пятеро подростков были трезвы. По словам родных, школьники накануне отправились отмечать день рождения друга. А поздно ночью шестеро юношей без спроса поехали кататься на машине и врезались в дерево. Пятеро несовершеннолетних скончались, еще одного госпитализировали, сейчас он находится в коме.

Ранее ФАН сообщал, что погибшие подростки не умели водить автомобиль. К тому же мальчик, который находился за рулем, взял авто у родителей, не спросив разрешения.