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wikipedia.org  /  Santeri Viinamäki / CC BY-SA 4.0
Экономика

Штат Вашингтон утвердил закон об ограничениях для автомобилей с ДВС

Правительство американского штата Вашингтон утвердило законопроект «Чистые автомобили 2030», запрещающий продажу машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года.

Олимпия, 18 апреля. Правительство американского штата Вашингтон утвердило законопроект «Чистые автомобили 2030», запрещающий продажу машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года.

В качестве замены предлагается использовать электромобили и гибридные модели. Законопроект стал первым в истории США, запрещающим реализацию машин с ДВС. Документ еще должен утвердить глава штата Джей Инсли.

Таким образом, через девять лет в штате Вашингтон может быть полностью запрещена продажа автомобилей без электромоторов. Машины также нельзя будет привозить из других регионов США.

Автомобилистам, которые не пересядут на электрокары, придется платить налог. Ставка будет рассчитываться за километры, которые проехала машина за определенный промежуток времени. Однако пока неясно, как будет организована эта оплата. Правки в документ могут вноситься до 2030 года.

Доля электромобилей в России к 2030 году может увеличиться до 15%, ранее сообщил директор по продажам «Порше Руссланд» Кирилл Иванов. При этом, как он отметил, для роста количества электрокаров необходимо создание соответствующей инфраструктуры.

сша автомобили электромобили штат вашингтон
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