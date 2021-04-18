Киев, 18 апреля. Западные покровители могут запретить украинскому президенту Владимиру Зеленскому использовать фальсификации на следующих выборах. Тогда гражданам предстоит сложный выбор.

С таким заявлением выступил глава киевского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, если действующему гаранту запретят использовать фальсификации, украинцам придется выбирать между клоуном и киевским мэром Виталием Кличко, которого уже давно мостят в президенты.

«Понятно, что этот выбор даже не из серии «плохое и очень плохое», а из серии «мерзкое и отвратительное и «еще более мерзкое и отвратительное». Но так работают технологии», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Плюс ко всему на Украине сейчас нет политических объединений, которые могли бы отстаивать интересы большей части граждан страны. Государство столкнулось с неоколониальной псевдодемократией, считает Рудяков. Такую технологию глобальные силы применяют в отношении стран третьего мира.

Как стало известно ранее, спикер внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отреагировала на слова президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО. По ее словам, киевское руководство совершенно не думает о национальных интересах и заботах собственных граждан.