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Аналитик Рудяков рассказал, с кем Зеленский может побороться за президентское кресло
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины
Политика

Аналитик Рудяков рассказал, с кем Зеленский может побороться за президентское кресло

Западные покровители могут запретить украинскому президенту Владимиру Зеленскому использовать фальсификации на следующих выборах. Тогда гражданам предстоит сложный выбор.

Киев, 18 апреля. Западные покровители могут запретить украинскому президенту Владимиру Зеленскому использовать фальсификации на следующих выборах. Тогда гражданам предстоит сложный выбор.

С таким заявлением выступил глава киевского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. По его словам, если действующему гаранту запретят использовать фальсификации, украинцам придется выбирать между клоуном и киевским мэром Виталием Кличко, которого уже давно мостят в президенты.

«Понятно, что этот выбор даже не из серии «плохое и очень плохое», а из серии «мерзкое и отвратительное и «еще более мерзкое и отвратительное». Но так работают технологии», — сказал эксперт.

Федеральное агентство новостей  / 
Плюс ко всему на Украине сейчас нет политических объединений, которые могли бы отстаивать интересы большей части граждан страны. Государство столкнулось с неоколониальной псевдодемократией, считает Рудяков. Такую технологию глобальные силы применяют в отношении стран третьего мира.

Как стало известно ранее, спикер внешнеполитического ведомства России Мария Захарова отреагировала на слова президента Владимира Зеленского о вступлении в НАТО. По ее словам, киевское руководство совершенно не думает о национальных интересах и заботах собственных граждан.

Украина кличко зеленский
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