Модель Анастасия Решетова призналась, что состоит в новых отношениях

Москва, 18 апреля. Экс-возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова под натиском слухов вокруг своей личной жизни призналась, что действительно состоит в новых отношениях.

После расставания с рэпером вокруг личной жизни Решетовой ходит много сплетен. Модели даже приписывали роман с женатым бизнесменом. Мол именно богатый ухажер, которого модель так тщательно скрывает, подарил ей коттедж на Рублевке и оплачивает все ее перелеты в бизнес-джетах.

Решетова устала от нелепых слухов о своей личной жизни. В своем Instagram-аккаунте она эмоционально попросила не лезть в ее жизнь и заявила, что сейчас единственный любимый мужчина в ее жизни — это сын.

«Я устала от этого. Я мечтаю удалить свой аккаунт и жить спокойно с любимым и детьми в доме на природе, а не жить под лупой неадекватных людей», — возмутилась модель.

Pr Scr instagram.com / @volkonskaya.reshetova

Однако следом она призналась, что сейчас ее сердце действительно несвободно — за ней ухаживает мужчина из Европы. Однако из-за расстояния и пандемии коронавируса между парой нет полноценных отношений.

«Да, ухаживает. Но отношений полноценных нет, так как он живет в Европе. И это большой барьер. Но за это время мне приписали уже двоих женатых мужчин. И для меня это неприемлемо», – написала Решетова.

Блогер Лена Миро считает, что Анастасия Решетова чего-то явно испугалась, когда поползли слухи о ее новом романе. По ее мнению, экс-возлюбленная Тимати устроила настоящую «истерику» в соцсети.