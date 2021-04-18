Начальник ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился в воду и погиб

Петропавловск-Камчатский, 18 апреля. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели руководителя ОГИБДД по Петропавловску-Камчатскому. Трагедия произошла на озере Вилюй.

В региональном СУ СКР установили, что 49-летний житель Камчатки вместе с приятелями отправился на рыбалку. Его знакомые взяли на себя организационные вопросы, а погибший остался один на льду.

Когда мужчины вернулись, то увидели своего товарища, лежавшего в ледяной воде без признаков жизни.

В Петербурге в Неву упал ребенок. Мальчика спасли очевидцы до приезда сотрудников МЧС, сообщал ФАН.