Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери

Москва, 18 апреля. Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео с участием своих детей Лизы и Гарри. Дочь артиста показывала танцевальный номер, который поразил фанатов звезды.

Комик опубликовал короткое видео, на котором запечатлены его наследники. Лиза танцует, а ее брат играет на электрическом пианино. Так, по словам Галкина, проходит каждое выходное утро детей без школы.

«Пластические импровизации Лизы. Гарри играет на электрическом пианино», — похвастался артист детьми.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Поклонники были поражены творчеством детей, которые регулярно занимаются и развиваются с педагогами и родителями, и сделали им сотни комплиментов.

«Тот момент, когда маленький ребенок артистичнее, чем большая половина артистов в наших странах!»; «Великолепные детки, прекрасное воспитание. Пример всем»; «Талантливые дети»; «Молодец. Очень артистична и естественна. Без смущения и выпендривания», — пишут интернет-пользователи под фото.

На днях певица Алла Пугачева — мать Гарри и Лизы — отпраздновала день рождения. На торжестве собрались родные и близкие певицы. Праздник прошел в особняке в деревне Грязь.