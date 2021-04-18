Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери

Москва, 18 апреля. Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео с участием своих детей Лизы и Гарри. Дочь артиста показывала танцевальный номер, который поразил фанатов звезды.
Комик опубликовал короткое видео, на котором запечатлены его наследники. Лиза танцует, а ее брат играет на электрическом пианино. Так, по словам Галкина, проходит каждое выходное утро детей без школы.
«Пластические импровизации Лизы. Гарри играет на электрическом пианино», — похвастался артист детьми.
Поклонники были поражены творчеством детей, которые регулярно занимаются и развиваются с педагогами и родителями, и сделали им сотни комплиментов.
«Тот момент, когда маленький ребенок артистичнее, чем большая половина артистов в наших странах!»;
«Великолепные детки, прекрасное воспитание. Пример всем»;
«Талантливые дети»;
«Молодец. Очень артистична и естественна. Без смущения и выпендривания», — пишут интернет-пользователи под фото.
На днях певица Алла Пугачева — мать Гарри и Лизы — отпраздновала день рождения. На торжестве собрались родные и близкие певицы. Праздник прошел в особняке в деревне Грязь.