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Шоу-бизнес
Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери
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Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look
Шоу-бизнес

Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери

Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео с участием своих детей Лизы и Гарри. Дочь артиста показывала танцевальный номер, который поразил фанатов звезды.

Москва, 18 апреля. Юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео с участием своих детей Лизы и Гарри. Дочь артиста показывала танцевальный номер, который поразил фанатов звезды.

Комик опубликовал короткое видео, на котором запечатлены его наследники. Лиза танцует, а ее брат играет на электрическом пианино. Так, по словам Галкина, проходит каждое выходное утро детей без школы.

«Пластические импровизации Лизы. Гарри играет на электрическом пианино», — похвастался артист детьми.

Prt Scr instagram.com  / @maxgalkinru

Поклонники были поражены творчеством детей, которые регулярно занимаются и развиваются с педагогами и родителями, и сделали им сотни комплиментов.

«Тот момент, когда маленький ребенок артистичнее, чем большая половина артистов в наших странах!»;

«Великолепные детки, прекрасное воспитание. Пример всем»;

«Талантливые дети»;

«Молодец. Очень артистична и естественна. Без смущения и выпендривания», — пишут интернет-пользователи под фото.

На днях певица Алла Пугачева — мать Гарри и Лизы — отпраздновала день рождения. На торжестве собрались родные и близкие певицы. Праздник прошел в особняке в деревне Грязь.

дети видео галкин
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