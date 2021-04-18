Лиза Арзамасова показала нежное фото и восхитила поклонников

Москва, 18 апреля. Актриса Елизавета Арзамасова порадовала поклонников в Instagram новой фотографией. Интернет-пользователи пришли в восторг от нежного образа звезды.

Знаменитость поделилась своим настроением с подписчиками. По ее словам, в Сети много прямолинейных вопросов, которые она считает бестактными. При этом звезде сериала «Папины дочки» оставляют массу теплых слов, и это не может не радовать знаменитость.

«Вчера на ночь глядя прочитала много самых добрых пожеланий от своих дорогих подписчиков. Без всякого повода, а просто от души — и здоровья, и счастья, и многого хорошего! И эти щедрые пожелания так меня всегда трогают! До глубины души», — написала 26-летняя актриса.

Публикацию звезда сопроводила красивым снимком. На кадре артистка позирует в кожаной юбке черного цвета и бежевом с длинными рукавами топе, украшенном блестящими большими пайетками.

Prt Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Поклонники артистки были приятно удивлены и поблагодарили звезду за красивый снимок. Многие отметили ангельскую внешность Арзамасовой и ее подтянутую фигуру.

«Как красива!»; «Такая милая, нежная девушка»; «Милая Лиза»; «Какая утонченность», — пишут в комментариях под записью восторженные фолловеры.

В прошлом году Арзамасова вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха, который старше ее на пару десятков лет. У спортсмена есть сын, с которым звезда кино прекрасно ладит.