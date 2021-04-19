Как подготовить ребенка к школе: советы детского психолога

Близится лето, а это значит, что скоро родители будущих первоклашек начнут готовить рюкзаки детей к первому учебному году. Начало школьной жизни — это очень важный период не только для малышей, но и для родителей. Детские психологи советуют, чтобы обучение шло успешно, еще за год начать подготовку ребенка к первому классу.

Семейный, детский психолог Наталья Наумова рассказала, с чего начать подготовку детей к школьной жизни.

В первую очередь Наталья советует за год до школы обратиться к нейропсихологу, чтобы он рассказал, какие лобные структуры развиты у ребенка, а с какими еще стоит поработать.

«Готовя ребенка к школе, очень важно обратить внимание на концентрацию внимания. Например, можно искать вместе с ребенком сходство и различие двух картинок. Учимся рисовать картинку по клеточкам, срисовывая ее с образца. В школе очень важно ориентироваться на листе бумаги, то есть для того, чтобы написать, число необходимо помнить сколько клеточек и в какую сторону нужно отсчитать, иначе это считается ошибкой. А это уже огромный стресс для ребенка», — объяснила психолог.

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Также собеседница агентства советует в течение подготовки давать ребенку различные задания и поручения для самостоятельного решения.

«Например, попросить его отсчитать пять клеточек влево и поставь точку. Далее можно давать простые поручения наподобие просто взять лейку, потом двухступенчатые — взять лейку и полить цветочек и так далее. Такие упреждения помогут ребенку развить лобные структуры головного мозга», — рассказала эксперт.

Наталья Наумова объясняет, что таким образом ребенок начнет повышать уровень концентрации внимания.

«Именно с такими навыками, как концентрация внимания, большие трудности сейчас. Поскольку в таком возрасте игровая деятельность для детей на первом месте», — резюмировала психолог.

Ранее Наталья Наумова рассказала, стоит ли отдавать ребенка в школу в шесть лет.