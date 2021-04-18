Ирина Безрукова рассказала о картофельных очистках, спасших жизни ее бабушки и мамы

Актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории Ирина Безрукова в беседе с ФАН рассказала о работе над своей автобиографией «Жить дальше». По словам артистки, во время написания книги она узнала много нового о своей семье и своем детстве, разговаривая с сестрой.

«Своей сестре я отправляла главы книги и от нее о своем детстве узнала больше, чем знала раньше, потому что моя бабушка разговаривала с сестрой о каких-то других вещах, — призналась Ирина Безрукова. — В юности, пока я была занята в театральной студии, в театральном училище и параллельно зарабатывала деньги, бабушка с сестрой больше разговаривали…»

Например, артистка выяснила, что во время Великой Отечественной войны дом ее бабушки заняли немцы.

«В хате моей украинской бабушки стоял штаб немцев, а они жили в землянке, которую вырыли во дворе. И мне сестра рассказала, как бабушке и маме позволяли брать очистки от картошки. Был голод, бабушка очистки отмывала, отваривала или делала драники, чтобы накормить маму трехлетнюю», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

Пресс-служба Ирины Безруковой / Лиля Фридман

Ирина Безрукова также объяснила, почему решила написать автобиографию.

«Для себя самой автобиография не особо нужна, хотя есть некоторые нюансы, — отмечает собеседница ФАН. — В карантин, как и миллионы москвичей, я сидела взаперти. По телевизору все время была какая-то паника. Я телевизор выключила и решила сделать что-нибудь полезное».

Артистка подчеркнула, что делиться опытом с людьми — большая ответственность, но она испытывает радость, когда понимает, что конкретному человеку ее опыт пригодился, помог, уберег от острой ситуации или спас от затяжной депрессии.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН Ирина Безрукова рассказала, почему не боится говорить о личном на публичных передачах и как откликнулись читатели на ее автобиографическую книгу «Жить дальше».