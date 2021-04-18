Аэропорт в ЯНАО заплатит штраф за использование незарегистрированной техники

Салехард, 18 апреля. Новоуренгойская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации аэродромной техники в аэропорту Тарко-Сале.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сотрудники аэропорта выпускали на линию для выполнения работ незарегистрированную спецтехнику. Этот факт напрямую влияет на безопасность полетов и мог привести к авариям, сообщили в ведомстве.

Правоохранители возбудили в отношении ответственных должностных лиц дела об административном правонарушении. Виновные заплатят штрафы. Известно, что с подачи прокуратуры спецтранспорт зарегистрировали в территориальном отделе ГИБДД.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского парализован из-за погодных условий, ранее сообщал ФАН.