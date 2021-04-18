Анна Седокова поделилась естественным фото после душа

Москва, 18 апреля. Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в своем Instagram-аккаунте честное селфи после душа, на котором демонстрирует, как на самом деле выглядят ее волосы.

Перед поклонниками звезда предстала в неожиданном образе. Оказалось, что от природы у певицы кудрявые волосы, однако это долгое время было ее большим комплексом. В детстве Седокову часто дразнили из-за кудряшек, поэтому с раннего возраста она начала «борьбу» со своей особенностью.

По словам артистки, все яркие эксперименты со внешностью связаны как раз с этим комплексом. Она постоянно старалась «замаскировать» кудри. Однако с возрастом мнение певицы поменялось. Седокова призналась, что она хочет полюбить себя такой, какая она есть.

«Узнаете, кто на фото? Это же я, настоящая. Вот так мои волосы выглядят после душа. Я столько раз их выпрямляла зачем-то. Хотела вам понравиться. Меня столько раз дразнили за кучеряшки. И я их отрезала в 13 лет. Были длинные. Стали короткие. Потом была череда длинных нарощенных волос. Я снова хотела вам понравиться. Теперь я хочу понравиться себе», — рассказала экс-солистка «ВИА Гры».

Поклонники, которые привыкли видеть звезду с прямыми волосами или пышными укладками, пришли в восторг от естественного образа певицы. В комментариях они написали ей множество комплиментов и посоветовали, как можно чаще носить кудри.

«Не выпрямляйте! Вам очень идет!»; «Милая Анечка! Так выглядишь еще моложе!»; «Это круто выглядит! Это говорит девушка с прямыми волосами — я хочу кудряхи», — поддержали Седокову поклонники.

Фанаты звезды часто не скупятся на комплименты в ее адрес. Недавно они пришли в восторг от фигуры артистки на пляжном фото. Экс-солистка группы «ВИА Гра» всегда была в центре внимания благодаря своим формам.