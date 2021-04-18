В Греции предложили отменить визы для россиян

Афины, 18 апреля. Лидер партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас заявил, что его стране следует отменить визы для российских туристов.

Политик считает, что Греция может ограничиться простой проверкой паспортов при въезде на территорию страны граждан РФ.

«Греция должна отменить обязательную визу для российских туристов и согласиться на их въезд в нашу страну с простым предъявлением паспорта и, конечно же, в соответствии с условиями санитарных протоколов», — заявил Мариас.

Он отметил, что подобные меры помогут увеличить турпоток в Грецию из России, особенно на фоне ограниченного авиасообщения РФ и Турции.

Ранее власти Греции заявили о стопроцентной готовности к закупкам российской вакцины от коронавируса «Спутник V».