Сергей Михеев о России, ее политике, истории и настоящем. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Очередным гостем программы «По-СтАриковски» стал известный политолог, теле- и радиоведущий Сергей Михеев. Когда в студии такой гость, хочется спросить о многом и обсудить самое насущное.

Железная логика Сергея Михеева кует ответы на насущные вопросы. В частности, собеседники обсудили, почему современному миру не хватает смыслов и происходит новый технологический передел. Михеев рассказал, чему можно поучиться у Запада. Он подчеркнул: президенты США меняются, ориентиры внешней политики – никогда. Политолог уверен: если трудно найти консенсус во внутренней политике и экономике, надо начать этот поиск во внешней политике.

О конфликте интересов с Западом, непредсказуемости российской политики, западной философской школе и многом другом — в новом выпуске программы Николая Старикова «По-СтАриковски».