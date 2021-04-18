Мишустин распорядился о выделении 1 млрд рублей на поддержку птицеводов

Москва, 18 апреля. Птицеводческие предприятия России получат правительственную поддержку в размере 1 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Деньги выделят из резервного фонда и направят на расширение программы выдачи льготных краткосрочных агрокредитов. Ставка по займам не превышает 5%, срок пользования составляет до одного года включительно. Финансовая поддержка рассчитана на тех, кто занимается производством и переработкой мяса птицы.

По словам премьер-министра, такие меры помогут сбалансировать спрос и предложение на этом рынке, а также позволят стабилизировать цены на социально значимые продукты питания.

Немногим более 1 миллиарда рублей выделяется на нужды рыбохозяйственного комплекса. Из них свыше 700 миллионов рублей направят на экспедиции по уточнению запасов водных биологических ресурсов, на ремонт учебных парусников «Седов» и «Крузенштерн», а также капремонт научно-исследовательского судна «Профессор Леванидов».

Помимо этого, глава Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер поддержки операторов в сфере выездного туризма. Так, на 2021 год продлевается отмена взносов в резервных фонд объединения туроператоров, а также снижение размера отчислений в фонд персональной ответственности.