Пьяный водитель-рецидивист устроил ночное ДТП в Мурманской области

Апатиты, 18 апреля. Сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя, устроившего аварию на улице Ферсмана. Как выяснилось, мужчина сел за руль, уже будучи лишенным водительских прав за пьяную езду.

Местный житель за рулем отечественного автомобиля пытался выехать с парковки и зацепил при развороте иномарку Skoda Octavia. Владелец Skoda не дал виновнику столкновения сбежать с места происшествия и вызвал сотрудников ГИБДД, сообщили в ведомстве.

Задержанный водитель согласился пройти тест на алкоголь только в медицинском учреждении. Медики подтвердили факт опьянения и обнаружили в организме правонарушителя свыше 1,2 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

Оба транспортных средства получили в результате ДТП незначительные повреждения. Полиция выяснит все обстоятельства происшествия и примет процессуальное решение в отношении виновника аварии.

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