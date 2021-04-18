Правительство РФ выделит более 9,6 млрд рублей на спортивные объекты в Екатеринбурге

Москва, 18 апреля. Российское правительство направит более 9,6 миллиарда рублей на строительство спортивных объектов в Екатеринбурге. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.

Спортобъекты будут возводиться для XXXII Всемирной летней универсиады, которая состоится в 2023 году. Согласно распоряжению, порядка 8,5 миллиарда рублей направят на строительство Дворца водных видов спорта, а остальные средства — на Центр художественной и эстетической гимнастики.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 1 млрд рублей на поддержку водородных проектов. Деньги получат проекты, которые ведут разработки в области оборудования и транспорта на водороде.