Похищение египтян и отчетность о нефтяных доходах — что произошло в Ливии 17 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 17 апреля 2021 года.

Происшествия

Правоохранители задержали в Триполи преступную группировку и освободили похищенного гражданина. Банда требовала выкуп в размере более полумиллиона долларов и угрожала семье жертвы.

Злоумышленники задержали 35 египтян в ливийском городе Бани Валид. Похитители требуют выплатить 700 тыс. динаров (11,7 млн рублей. — Прим. ФАН) за их освобождение.

مجهولون يختطفون 35 مصريا بمنطقة بني وليد في #ليبيا مطالبين بدفع 700 ألف دينار ليبي مقابل الإفراج عنهم. pic.twitter.com/Ef0kkRzPC9 — الاستقلال - المغرب العربي (@estiklal_Maghrb) April 17, 2021

По местам дислокации вооруженных группировок к югу от Триполи совершает рейды 444-я боевая бригада. В районах Салах-эд-Дин и Сидра она захватила большое количество оружия и боеприпасов.

444 Fighting Brigade raids locations of armed groups south of #Tripoli https://t.co/2veflI3FWO — The Libya Observer (@Lyobserver) April 17, 2021

Крупный сбой в Twitter лишил миллион ливийцев доступа в социальную сеть. Проблему устраняли несколько часов.

Очевидцы обнародовали в Сети видео с песчаной бурей, которая настигла западный регион Ливии.

مشاهد أخرى من العاصفة الرملية على المنطقة الغربية.#ليبيا pic.twitter.com/iIvU4edGaM — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) April 16, 2021

Политика

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи сообщил, что власти поприветствовали принятие Совбезом ООН резолюций о выводе иностранных наемников и соблюдении режима постоянного прекращения огня.

الرئاسي يشدد على ضرورة إحترام ودعم تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار وسحب القوات الأجنبية. #ليبيا #المرصد https://t.co/0ynRe4zcfJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 17, 2021

Североафриканский посол в Риме призвал как можно скорее открыть ливийско-итальянское воздушное пространство.

Член Совместного военного комитета «5+5» Мохаммед Терджуман подтвердил, что прибрежная дорога между Сиртом и Мисуратой готова к открытию.

Al-Turjuman: The coastal road is ready for reopening https://t.co/svixabnlnH — The Libya Observer (@Lyobserver) April 17, 2021

Экономика

Генеральный директор General Electricity Company Ибрагим Салем аль-Фалах заявил, что энергетический кризис завершится после ввода в эксплуатацию трех электростанций в Мисурате, Триполи и Тобруке. По его прогнозам, стабильная подача электроэнергии начнется после летнего периода.

مدير الشركة العامة للكهرباء: أزمة الكهرباء ستصبح من الماضي بعد صيف العام الجاري. #ليبيا #المرصد https://t.co/vy1y5qIsbC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 17, 2021

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) отчиталась о доходах за март 2021 года. Согласно документам, выручка с продажи нефтепродуктов составила более 2 млрд долларов.

NOC: #Libya's March oil revenues exceed $2 billion https://t.co/NaHppfTJu1 — The Libya Observer (@Lyobserver) April 17, 2021

Профильный комитет нуждается в 50 млн динаров для проведения президентских и парламентских выборов, заявил глава Высшей национальной избирательной комиссии Ливии Эмад ад-Дин аль-Сайех.

Libyan Election Committee Needs 50 Million Dinars for Elections#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/hh0sV48Hwq — Libya Review (@LibyaReview) April 18, 2021

Общество

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди потребовал, чтобы работа в Ливии продолжалась до тех пор, пока не закрыли центры содержания мигрантов, в которых зафиксировали насилие.

«По нашим данным, в официальных центрах все еще находится около четырех тысяч задержанных, по меньшей мере четверть из которых — мигранты и беженцы», — пояснил он.

Министр здравоохранения Али аль-Занати проверил работу департаментов восточного региона и призвал активизировать отделение неотложной помощи, которое соединяет больницы.

Нуждающиеся семьи Тархуны получили продуктовые наборы.

Онкологический центр в Сирте возобновил работу. Квалифицированные врачи оказывают профессиональную помощь всем пациентам.