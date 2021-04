Похищение египтян и отчетность о нефтяных доходах — что произошло в Ливии 17 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 17 апреля 2021 года.

Правоохранители задержали в Триполи преступную группировку и освободили похищенного гражданина. Банда требовала выкуп в размере более полумиллиона долларов и угрожала семье жертвы.

Злоумышленники задержали 35 египтян в ливийском городе Бани Валид. Похитители требуют выплатить 700 тыс. динаров (11,7 млн рублей. — Прим. ФАН) за их освобождение.

По местам дислокации вооруженных группировок к югу от Триполи совершает рейды 444-я боевая бригада. В районах Салах-эд-Дин и Сидра она захватила большое количество оружия и боеприпасов.

444 Fighting Brigade raids locations of armed groups south of #Tripoli https://t.co/2veflI3FWO

Крупный сбой в Twitter лишил миллион ливийцев доступа в социальную сеть. Проблему устраняли несколько часов.

Twitter Down For Millions of Users#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/S3W11JfMfp