Ростех планирует вывести на мировой рынок российские десантные бронемашины

Москва, 18 апреля. Госкорпорация «Ростех» начала продвигать на мировом рынке вооружений российскую бронетехнику для воздушно-десантных подразделений.

На экспорт пойдут боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ, производством которых занимается научно-производственная организация «Высокоточные комплексы».

«По БМД-4М и БТР-МДМ ПАО «Курганский машиностроительный завод» уже оформило соответствующий рекламный паспорт. Продвижением машин совместно с «Рособоронэкспортом» мы уже занимаемся», — сообщает пресс-служба организации.

Рынок десантной бронетехники является весьма специфичным. Машины такого класса представляют большой интерес для стран, которые обладают воздушно-десантными войсками. Кроме того, БМД-4М и БТР-МДМ найдут применение у специальных армейских и полицейских подразделений в различных регионах мира.

Гусеничная машина БМД-4М является модернизированной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем и ходовой частью. Она оснащена боевым модулем «Бахча-У» с двумя пушками, а также пулеметом. Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» создан на базе БМД-4М и предназначен для замены БТР-Д.

Ранее стало известно, что российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» будет поставляться на экспорт. Танк получил документы, благодаря которым можно вести переговоры о зарубежных поставках.