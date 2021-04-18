Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 12:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:23
Общество
Уникальный цветок-саксофон распустился в национальном парке Сочи
12:23
Армия
Российские специалисты разработали систему «воздушного минирования» против беспилотников
12:22
Армия
Житель Ненецкого автономного округа нашел в сугробе винтовку Мосина 1891 года
12:21
Шоу-бизнес
Певице Анне Седоковой потребовалась экстренная операция на глазу
12:20
Происшествия
Девочка-подросток упала с высоты 28-го этажа в Москве и погибла
12:19
Экономика
В России снизились обороты продаж в сфере развлечений
12:19
Политика
Джо Байден поменял отношение к России за два месяца правления
12:19
Общество
Названы памятники, которые россияне потребовали снести
12:18
Армия
Военкор Стешин рассказал о культурной жизни Донбасса в полувоенный период
12:14
Общество
Сирот в РФ могут начать регистрировать в местных администрациях до выделения жилья
12:07
Общество
Синоптик предупредил москвичей о барической «яме»
12:07
Весь мир
«Армия заставит сидеть дома»: Болсонару раскритиковал Аргентину борьбу с коронавирусом
12:06
Общество
Синоптики спрогнозировали возвращение осенней погоды в Москву
12:06
Происшествия
Погибшие в ДТП в Новочеркасске подростки были трезвы
12:00
Общество
Какие мультфильмы можно показывать детям? Колонка Алексея Игонина
11:57
Экономика
Штат Вашингтон утвердил закон об ограничениях для автомобилей с ДВС
11:56
Политика
Аналитик Рудяков рассказал, с кем Зеленский может побороться за президентское кресло
11:55
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова призналась, что состоит в новых отношениях
11:54
Происшествия
Начальник ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился в воду и погиб
11:53
Шоу-бизнес
Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери
Все новости
Ростех планирует вывести на мировой рынок российские десантные бронемашины
wikimedia.org  /  Пользователь - CC BY 3.0
Армия

Ростех планирует вывести на мировой рынок российские десантные бронемашины

Госкорпорация «Ростех» начала продвигать на мировом рынке вооружений российскую бронетехнику для воздушно-десантных подразделений.

Москва, 18 апреля. Госкорпорация «Ростех» начала продвигать на мировом рынке вооружений российскую бронетехнику для воздушно-десантных подразделений.

На экспорт пойдут боевые машины десанта БМД-4М и десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ, производством которых занимается научно-производственная организация «Высокоточные комплексы».

«По БМД-4М и БТР-МДМ ПАО «Курганский машиностроительный завод» уже оформило соответствующий рекламный паспорт. Продвижением машин совместно с «Рособоронэкспортом» мы уже занимаемся», — сообщает пресс-служба организации.

Рынок десантной бронетехники является весьма специфичным. Машины такого класса представляют большой интерес для стран, которые обладают воздушно-десантными войсками. Кроме того, БМД-4М и БТР-МДМ найдут применение у специальных армейских и полицейских подразделений в различных регионах мира.

Гусеничная машина БМД-4М является модернизированной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем и ходовой частью. Она оснащена боевым модулем «Бахча-У» с двумя пушками, а также пулеметом. Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» создан на базе БМД-4М и предназначен для замены БТР-Д.

Ранее стало известно, что российский танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» будет поставляться на экспорт. Танк получил документы, благодаря которым можно вести переговоры о зарубежных поставках.

россия ростех БМД-4М БТР-МДМ
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Армия / Ростех планирует вывести на мировой рынок российские десантные бронемашины
Рейтинг@Mail.ru