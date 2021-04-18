Погибшие в Ростовской области подростки не умели водить машину

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Пятеро подростков, погибших в ДТП в Ростовской области, не умели водить автомобиль. По данным источника ФАН, несовершеннолетние никогда ранее не практиковались в вождении.

Установлено также, что в семьях подростков не было случаев, чтобы они брали автомобили без разрешения.

Авария произошла ранним утром в Новочеркасске. Отметивший 14-летие подросток решил «погонять» по городу в компании приятелей. Он без разрешения взял мамино авто Hyundai Accent, но не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, пять человек погибли, один находится в коме. Редакция ФАН выяснила их имена.