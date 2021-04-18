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ВВС Бразилии испытали российский вертолет Ми-35М в условиях амазонских тропиков
politexpert.net  /  Елена Иванова
Армия

ВВС Бразилии испытали российский вертолет Ми-35М в условиях амазонских тропиков

Командование и летный состав ВВС Бразилии высоко оценивают боевые качества и надежность российского Ми-35М при действиях в крайне сложных тропических условиях.

Бразилиа, 18 апреля. Командование и летный состав ВВС Бразилии высоко оценивают боевые качества и надежность российского Ми-35М при действиях в крайне сложных тропических условиях.

Ранее командир 8-й эскадрильи бразильских ВВС майор Ромуло Амарала заявил, что вертолеты Ми-35М могут приземляться на любую твердую поверхность с минимальной наземной инфраструктурой и, независимо от погодных условий, обеспечивают постоянное боевое прикрытие.

Следует отметить, что многоцелевой Ми-35М создан на базе серийного вертолета Ми-24В и обеспечивает круглосуточное выполнение боевых задач даже в самых сложных погодных условиях. Вертолет, произведенный в Ростове-на-Дону, может днем ​​совершать полеты на предельно малой высоте 10 метров с максимальной скоростью 300 километров в час. В его грузовом отсеке размещается до восьми десантников.

Напомним, 12 апреля холдинг «Вертолеты России» объявил, что бразильские Ми-35М получат новые ремонтно-групповые комплекты из РФ. На данный момент российская сторона ожидает, что бразильцы подпишут пять дополнительных контрактов, а также подготовят список агрегатов для замены или ремонта в России.

вертолеты ми-35м ВВС Бразилии
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