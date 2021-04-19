Предприниматель раскрыла рецепт успеха

Вы можете назвать себя по-настоящему счастливым и успешным человеком? Или просыпаетесь с утра с пониманием, что у вас куча дел, но сдвинуться с места трудно? Осознаете, что давно хотите что-то начать, но все время что-то мешает? Если так — самое время это исправить. Как в комментарии ФАН заявила предприниматель Мария Гордиенко, потребуется лишь немного знаний о нашем мозге и психологии человека.

Единственное, от чего зависит успех, — ваше внутреннее состояние. Это аксиома.

Кто кем управляет? Вы мозгом или мозг вами?

Кто принимает решение, когда вы утром тянетесь, чтобы перевести будильник? Или когда залезаете в холодильник по несколько раз в надежде, что там что-то появится? Вы уже знаете ответ, уверена Гордиенко.

«Наш мозг условно делится на три части (две из которых мы затрагивать не будем). Одной из них является автопилот. Именно он определяет наши желания и решения, именно он заставляет нас идти по пути наименьшего сопротивления и тратить минимальное количество энергии. В процессе эволюции наш мозг автоматизировал многие вещи, что правильно. Представьте, как бы мы жили, если бы думали, что нам нужно дышать. Решение: «Я устал и хочу отдохнуть, поэтому вечером отложу дела и сяду смотреть телевизор», — вы не принимаете. Автопилот придумывает для вас отговорки, чтобы лишний раз не тратить энергию», — пояснила Мария Гордиенко.

Получается, чтобы стать успешным и продуктивным, нужно лишь обуздать эту часть мозга, понимать ее работу, тем самым делая свои действия осознанными, уверена предприниматель.

Фильтруйте получаемую информацию

По словам Марии Гордиенко, мозг строится на основе двух вещей: генетика и нейронная сеть. Генетику мы изменить не в силах. А вот нейронная сеть строится на протяжении всей жизни.

«Поэтому нельзя слушать музыку, несущую негатив; читать плохие новости; смотреть все, что идет по телевизору. Мозг помнит все, даже то, на что вы не обратили внимания», — уверена Мария Гордиенко.

Наша успешность зависит от гормонов счастья

Дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин, кортизол — гормоны счастья. Именно они отвечают за нашу успешность, отношения с людьми и многое другое. Дофамин ответственен за мотивацию; окситоцин — за взаимопонимание; серотонин — за уверенность; эндорфин — за радость; кортизол — за стресс.

фото из личного архива Марии Гордиенко /

«Именно ими нам нужно научиться управлять, чтобы стать по-настоящему счастливыми. Дофамин дает предвкушение. Почему мы подсаживаемся на социальные сети? Когда мы сидим и ждем лайки, у нас вырабатывается большое количество дофамина. Когда выложенное фото получает лайк, наш мозг считает это социальным одобрением. Ему важно обеспечить выживание и социальный статус — одни из основных вещей. Окситоцин вырабатывается при общении с близкими людьми, серотонин можно получить при физических нагрузках, для получения эндорфина достаточно посмеяться», — добавила Мария Гордиенко.

Остерегайтесь легкого дофамина

По словам специалиста, способы получения легкого дофамина — компьютерные игры, сладкое, калорийная еда, социальные сети, алкоголь, курение, интернет-магазины, сериалы, потребление информации.

«Поясним на примере. У нас есть Петя, который устраивается на работу. Его дела идут неплохо, и дофаминовый фон стабилен. Внезапно начальник предлагает выступить с проектом. Петя преуспевает в этом, и происходит дофаминовый скачок. После начальник дает ему еще одно задание, которое Петя снова выполняет успешно, из-за чего происходит очередной скачок. Пете хорошо: из-за подобных скачков у него постоянно отличное настроение и повышенная работоспособность — дела идут в гору. Он решает отметить свои успехи с друзьями. Из-за алкоголя происходит огромный выброс дофамина, и мозг это фиксирует. Он пытается сбалансировать скачок и автоматически понижает выброс гормона радости, в том числе и на успехи в работе. И теперь, если Петя преуспеет, он больше не сможет чувствовать той радости, которую испытывал раньше. У него пропадет мотивация, и для выполнения работы ему придется переступать через себя», — рассказала Мария Гордиенко.

Помогайте другим людям

Эксперт уверена: помощь другим людям — отличный способ получить большое количество дофамина без вреда. Помогая другим, вы сможете поднять себе настроение и повысить работоспособность. Помимо дофамина у вас выработается большое количество серотонина, из-за чего вы станете увереннее в себе.

Создайте «дофаминовый банк»

Эксперт рекомендует придумать систему поощрений и наказаний. Вы можете откладывать деньги с зарплаты и покупать себе что-нибудь на них в качестве награды за какое-нибудь дело. Помимо выброса дофамина за выполненное задание, ваш мозг будет получать дополнительный скачок, которому способствует покупка. Организму будет выгодно выполнять то или иное действие, и он захочет делать его все больше и больше.