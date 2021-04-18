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Лондонский писатель рассказал об ошибках Европы в вопросе Украины
Федеральное агентство новостей
Политика

Лондонский писатель рассказал об ошибках Европы в вопросе Украины

«Минская тройка» теряет авторитет в глазах международной общественности из-за неспособности решить вопрос на Украине. Так сказал писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне.

Лондон, 18 апреля. «Минская тройка» теряет авторитет в глазах международной общественности из-за неспособности решить вопрос на Украине. Так сказал писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне.

Публицист уточнил, что ради собственного спасения Запад пытается свалить все неудачи «Минска» на Москву. Однако для Берлина и Парижа все выглядит гораздо хуже, чем для Москвы, считает Видеманн.

По мнению эксперта, первую ошибку Европа совершила после подписания договоренностей об урегулировании политического кризиса на Украине с действующим на тот момент президентом Виктором Януковичем в 2014 году. Тогда события на Майдане показали, что на французских и немецких лидеров надеяться не стоит. Ведь они прекратили свои действия чуть ли не на следующий день после договора.

«Правда, президентом Франции был тогда не (Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон, а (Франсуа. — Прим. ред.) Олланд, но немецкий канцлер-то тот же! И вот теперь (Ангела. — Прим. ред.) Меркель снова сильно подставляется, да и Макрон попробовал, каков на вкус фунт «украинского» лиха!» — сказал писатель.

president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

После ухода Меркель с поста канцлера Германии реализация «Минских договоренностей» окажется под риском, вследствие чего Европа пострадает политически, финансово и гуманитарно, считает Владимир Видеманн. Для спасения репутации дипломатической команде остается лишь заявлять о том, что принятые «договоренности» не имеют альтернатив.

Ранее депутаты Верховной рады Украины потребовали от России «вернуть» Крым. Киевские власти опять забыли, что полуостров стал частью РФ в результате референдума.

Украина россия франция германия лондон
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