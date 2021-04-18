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«Волонтеры Победы» благоустроили монументы памяти солдат в России и за рубежом
pixabay.com
Общество

«Волонтеры Победы» благоустроили монументы памяти солдат в России и за рубежом

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 11:28
Участники движения «Волонтеры Победы» организовали международный субботник по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Москва, 18 апреля. Участники движения «Волонтеры Победы» организовали международный субботник по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Неравнодушные граждане благоустроили монументы памяти солдат, расположенные как в России, так и за рубежом. Британское отделение волонтерского движения при участии «Русского дома» очистило территорию у советского военного мемориала в Лондоне. Памятник установлен в 1999 году.

Российские активисты привели в порядок памятники на воинском кладбище в Махачкале. Волонтеры выполнили мелкие ремонтные работы и зашпаклевали трещины. В Крыму и Севастополе активисты облагородили территорию 114 береговой батареи. Они заменили цветы и вымыли памятные таблички. Аналогичные субботники прошли в Московской, Самарской и Саратовской областях, а также в Татарстане, Латвии, Польше, Азербайджане и других странах.

В парадах ко Дню Победы примут участие более 24 тысяч военнослужащих Западного военного округа России. Недавно прошли репетиции пеших и механизированных колонн под сводные оркестры гарнизонов. Предположительно, в парадах примут участие более 550 единиц военной техники ЗВО.

благоустройство волонтеры победы хорошие новости россии
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