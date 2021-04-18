Конъюнктура мировых рынков повысила спрос на рубль и акции компаний РФ

Москва, 18 апреля. Завершившаяся торговая неделя оказалась весьма позитивной для рисковых активов, включая рубль, нефть и акции российских компаний. Аналитики оценили ситуацию на мировых рынках.

Как отметил начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин, главным позитивным фактором для рубля стала геополитика. Новые санкции США, по его словам, оказались достаточно мягкими, поскольку не ограничивают действия инвесторов на вторичном рынке и со старыми выпусками гособлигаций.

«Более того, во многом цены на российские активы уже включали в себя санкции против госдолга, и снижение неопределенности стало позитивным для рынка», — приводит слова эксперта «Российская газета».

Однако говорить о полном уходе санкционной премии пока не приходится, считает Кадулин. По его словам, геополитика продолжает оставаться основным фактором для российского рынка. Во многом ситуацию с котировками рубля и акций российских компаний сейчас определяет ситуация в Донбассе. Как считает аналитик, курс доллара в ближайшее время может постепенно вернуться к 74-75 рублям. Но при ухудшении ситуации не исключен и резкий скачок к 76 рублям и выше, заключил Кадулин.

Рынок нефти постепенно реагирует на перспективы увеличения спроса, что позитивно сказывается на котировках сырья, сообщил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его словам, в центре внимания трейдеров сейчас находится восстановление экономики Китая, что позволяет ожидать роста спроса на углеводороды. На рынке нефти сформировался в целом благоприятный период, при котором цены на нефть марки Brent могут войти в диапазон 67-70 долларов за баррель.

В то же время индекс Мосбиржи приближается к рекордным значениям благодаря восходящей траектории мировых рынков, указал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он добавил, что причиной этому служат позитивные данные по экономикам Китая и США. Кроме того, российский рынок акций обладает высоким потенциалом роста, считает эксперт.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян ранее назвал рубль недооцененной валютой. По его словам, национальная валюта Российской Федерации недооценена в два-три раза.