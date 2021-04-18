Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
18 апреля 12:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:21
Шоу-бизнес
Певице Анне Седоковой потребовалась экстренная операция на глазу
12:20
Происшествия
Девочка-подросток упала с высоты 28-го этажа в Москве и погибла
12:19
Экономика
В России снизились обороты продаж в сфере развлечений
12:19
Политика
Джо Байден поменял отношение к России за два месяца правления
12:19
Общество
Названы памятники, которые россияне потребовали снести
12:18
Армия
Военкор Стешин рассказал о культурной жизни Донбасса в полувоенный период
12:14
Общество
Сирот в РФ могут начать регистрировать в местных администрациях до выделения жилья
12:07
Общество
Синоптик предупредил москвичей о барической «яме»
12:07
Весь мир
«Армия заставит сидеть дома»: Болсонару раскритиковал Аргентину борьбу с коронавирусом
12:06
Общество
Синоптики спрогнозировали возвращение осенней погоды в Москву
12:06
Происшествия
Погибшие в ДТП в Новочеркасске подростки были трезвы
12:00
Общество
Какие мультфильмы можно показывать детям? Колонка Алексея Игонина
11:57
Экономика
Штат Вашингтон утвердил закон об ограничениях для автомобилей с ДВС
11:56
Политика
Аналитик Рудяков рассказал, с кем Зеленский может побороться за президентское кресло
11:55
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова призналась, что состоит в новых отношениях
11:54
Происшествия
Начальник ГИБДД по Петропавловску-Камчатскому провалился в воду и погиб
11:53
Шоу-бизнес
Галкин похвастался пластическими импровизациями дочери
11:53
Весь мир
Похищение египтян и отчетность о нефтяных доходах — что произошло в Ливии 17 апреля
11:51
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала нежное фото и восхитила поклонников
11:51
Происшествия
Аэропорт в ЯНАО заплатит штраф за использование незарегистрированной техники
Все новости
Первый случай заражения мутацией коронавируса N501Y зарегистрирован в Гонконге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Первый случай заражения мутацией коронавируса N501Y зарегистрирован в Гонконге

Один из жильцов многоэтажного дома в Гонконге оказался носителем мутации SARS-CoV-2 N501Y, 19 марта он вернулся из Дубая, сообщает газета South China Morning Post.

Гонконг, 18 апреля. Один из жильцов многоэтажного дома в Гонконге оказался носителем мутации SARS-CoV-2 N501Y, 19 марта он вернулся из Дубая, сообщает газета South China Morning Post.

Речь идет о горожанине 29 лет, который в конце прошлого месяца прибыл в Китай из ОАЭ, где работал инженером. После обнаружения инфекции у мужчины гонконгские власти ввели для всех жильцов многоквартирного дома (80 человек), в котором он поселился, трехнедельный карантин, поскольку изоляция является «наиболее жесткой мерой по контролю над инфекцией». Один из представителей минздрава Гонконга заверил, что введение карантина необходимо «из-за того, что мутация штамма более заразна».

По словам главы гонконгского минздрава Софии Чэнь, расследование заражения продолжается. Она добавила, что заболевший не имел никаких симптомов болезни, а его тесты на наличие коронавирусной инфекции были отрицательными во время его трехнедельного карантина в отеле. Министр отметила, что мужчина мог заразиться еще в Дубае, но у него сильно затянулся инкубационный период. Чэнь также добавила, что власти Гонконга приостановили выполнение некоторых рейсов с целью не допустить распространения инфекции.

Гонконгские врачи ранее зафиксировали первый случай смерти пациента после прививки от COVID-19 вакциной компании BioNTech. После гибели 66-летнего мужчины было начато расследование.

китай гонконг n501y
Комментировать
Самое популярное
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Общество / Первый случай заражения мутацией коронавируса N501Y зарегистрирован в Гонконге
Рейтинг@Mail.ru