Первый случай заражения мутацией коронавируса N501Y зарегистрирован в Гонконге

Гонконг, 18 апреля. Один из жильцов многоэтажного дома в Гонконге оказался носителем мутации SARS-CoV-2 N501Y, 19 марта он вернулся из Дубая, сообщает газета South China Morning Post.

Речь идет о горожанине 29 лет, который в конце прошлого месяца прибыл в Китай из ОАЭ, где работал инженером. После обнаружения инфекции у мужчины гонконгские власти ввели для всех жильцов многоквартирного дома (80 человек), в котором он поселился, трехнедельный карантин, поскольку изоляция является «наиболее жесткой мерой по контролю над инфекцией». Один из представителей минздрава Гонконга заверил, что введение карантина необходимо «из-за того, что мутация штамма более заразна».

По словам главы гонконгского минздрава Софии Чэнь, расследование заражения продолжается. Она добавила, что заболевший не имел никаких симптомов болезни, а его тесты на наличие коронавирусной инфекции были отрицательными во время его трехнедельного карантина в отеле. Министр отметила, что мужчина мог заразиться еще в Дубае, но у него сильно затянулся инкубационный период. Чэнь также добавила, что власти Гонконга приостановили выполнение некоторых рейсов с целью не допустить распространения инфекции.

Гонконгские врачи ранее зафиксировали первый случай смерти пациента после прививки от COVID-19 вакциной компании BioNTech. После гибели 66-летнего мужчины было начато расследование.