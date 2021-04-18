Устроивший в Новочеркасске аварию с пятью погибшими подросток взял машину без разрешения

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Подросток, который совершил смертельную аварию, взял мамину машину без разрешения. Накануне он отпраздновал свой день рождения.

По данным источника ФАН, женщина на Hyundai Accent свозила сына и его приятелей на квесты в честь 14-летия. Вечером все вернулись домой. Мать не могла представить, что подросток возьмет автомобиль и поедет ночью кататься с друзьями по Новочеркасску.

Согласно последним данным, юный водитель не справился с управлением, иномарка с шестью несовершеннолетними в салоне врезалась в дерево. На месте аварии погибли пятеро подростков, еще одному удалось выжить. Сейчас он находится в коме, сообщал ФАН.