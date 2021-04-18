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Назван лучший овощ для поддержания здоровья в зрелом возрасте
pixabay.com
Общество

Назван лучший овощ для поддержания здоровья в зрелом возрасте

Один из самых «сахарных» овощей, растущий на российских огородах, оказался полезным для здоровья всего организма в целом, выяснили специалисты из Эксетерского университета.

Лондон, 18 апреля. Один из самых «сахарных» овощей, растущий на российских огородах, оказался полезным для здоровья всего организма в целом, выяснили специалисты из Эксетерского университета.

Наряду со шпинатом и сельдереем оказалась свекла, которая богата неорганическими нитратами. Живущие в полости рта бактерии преобразуют нитраты в окись азота, благодаря чему регулируется давление в кровеносных сосудах. Овощ содержит большое количество железа. Для хорошего усвоения этого элемента рекомендуется употреблять свеклу с пищей, богатой витамином С.

Продукт является источником фолиевой кислоты, фосфора, калия, витаминов группы В, йода и минералов. Свекла благотворно влияет на состояние ногтей, волос, и кожи. Содержащаяся в ней клетчатка помогает предотвратить запор. Эксперты назвали свеклу лучшим овощем для поддержания здоровья в зрелом возрасте.

Диетологи рекомендуют включить больше овощей и фруктов, в том числе свеклу, в весенний рацион питания. Это поможет избежать дефицита витаминов в организме. Больше всего недостатку полезных веществ подвержены жители северных регионов России.

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