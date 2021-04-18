Погибшие в ДТП в Ростовской области подростки накануне аварии отмечали день рождения

Ростов-на-Дону, 18 апреля. Массовая авария, жертвами которой стали пятеро подростков, произошла в Ростовской области. Накануне ДТП компания отмечала день рождения.

По словам родителей, школьник, находившийся за рулем автомобиля, после обеда отправился в гости к имениннику. Вернулся домой он поздно вечером и лег спать. В полночь родителей не было дома, и они не знают, что произошло с сыном. По их мнению, ночью за ним могли заехать друзья, и вместе они поехали кататься.

Добавим, 14-летний подросток в компании пятерых несовершеннолетних друзей на Hyundai Accent попал в смертельное ДТП. В результате аварии он и четверо его приятелей погибли. Одному из находившихся в салоне подростков удалось выжить. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы, сообщил ФАН.