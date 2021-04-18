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Полина Гагарина растрогала фанатов милым видео с трехлетней дочкой
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look
Шоу-бизнес

Полина Гагарина растрогала фанатов милым видео с трехлетней дочкой

  /   Обновлено: 18 апреля 2021 11:31
Популярная российская певица Полина Гагарина показала кадры с семейной прогулки: в выходной день они вместе с трехлетней дочкой Мией покатались на велосипедах .

Москва, 18 апреля. Популярная российская певица Полина Гагарина показала кадры с семейной прогулки: в выходной день они вместе с трехлетней дочкой Мией покатались на велосипедах.

Исполнительница опубликовала милый ролик в своем Instagram-аккаунте. В кадре Гагарина вместе с дочерью Мией катаются на велосипедах по коттеджному поселку под веселую песню о лете. Малышка пытается не отставать от своей звездной мамы на ярко-розовом четырехколесном велосипеде. Певица по-прежнему скрывает лицо ребенка, поэтому ролик был снят со спины.

«Наша с Миюней песня, означающая открытие сезона долгих гуляний на улице», — подписала видео Полина Гагарина.

Фанатов исполнительницы растрогала такая идиллия матери с дочерью. В комментариях отметили, как подросла дочка певицы, и посетовали, что артистка очень редко публикует подобные семейные кадры.

«Вау, уже сама катается! Два солнышка, люблю!»;

«Как выросла принцесса! Еще недавно ходить училась, а сейчас уже целый велосипед!»;

«Как же это мило!» — написали фолловеры.

Недавно забавным видео с дочерью поделилась и телеведущая Лера Кудрявцева. Она не может нарадоваться своему маленькому чуду и с удовольствием делится кадрами с двухлетней Машей в своем Instagram-аккаунте.

дочь семья отношения гагарина певица
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