Полина Гагарина растрогала фанатов милым видео с трехлетней дочкой

Москва, 18 апреля. Популярная российская певица Полина Гагарина показала кадры с семейной прогулки: в выходной день они вместе с трехлетней дочкой Мией покатались на велосипедах.

Исполнительница опубликовала милый ролик в своем Instagram-аккаунте. В кадре Гагарина вместе с дочерью Мией катаются на велосипедах по коттеджному поселку под веселую песню о лете. Малышка пытается не отставать от своей звездной мамы на ярко-розовом четырехколесном велосипеде. Певица по-прежнему скрывает лицо ребенка, поэтому ролик был снят со спины.

«Наша с Миюней песня, означающая открытие сезона долгих гуляний на улице», — подписала видео Полина Гагарина.

Фанатов исполнительницы растрогала такая идиллия матери с дочерью. В комментариях отметили, как подросла дочка певицы, и посетовали, что артистка очень редко публикует подобные семейные кадры.

«Вау, уже сама катается! Два солнышка, люблю!»; «Как выросла принцесса! Еще недавно ходить училась, а сейчас уже целый велосипед!»; «Как же это мило!» — написали фолловеры.

Недавно забавным видео с дочерью поделилась и телеведущая Лера Кудрявцева. Она не может нарадоваться своему маленькому чуду и с удовольствием делится кадрами с двухлетней Машей в своем Instagram-аккаунте.